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إقتصاد

الخارجية الروسية: لا يحق لسويسرا مصادرة أصول المركزي الروسي

Lebanon 24
30-04-2025 | 23:24
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أعلنت الخارجية الروسية أنه لا يحق لسويسرا مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بقيمة نحو 7.5 مليار فرانك سويسري التي تم تجميدها في البنوك السويسرية.
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وأوضح مصدر في الخارجية الروسية في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، نشر فجر الخميس، أنه "حتى 31 آذار 2025 بلغ حجم أصول البنك المركزي الروسي التي جمدها سويسرا 7.45 مليار فرانك سويسري (9 مليارات دولار أميركي)".
 
وأكد أن تشريعات سويسرا "تخلو من الأسس القانونية لمصادرة أصول بنك روسيا".

وأشار إلى أن تلك الموارد موجودة في البنوك التجارية، التي لا يقدم المركزي السويسري الخدمات لها ولا توجد لديه إمكانية تقنية للتصرف بالعائدات على الودائع.

وأضاف: "سنرى مدى التزام حكومة سويسرا بتشريعاتها الوطنية". (روسيا اليوم) 
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