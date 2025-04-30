الخارجية الروسية: لا يحق لسويسرا مصادرة أصول المركزي الروسي

أعلنت الخارجية الروسية أنه لا يحق لسويسرا مصادرة أصول الروسي بقيمة نحو 7.5 مليار سويسري التي تم تجميدها في البنوك .

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وأوضح مصدر في الخارجية الروسية في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، نشر فجر الخميس، أنه "حتى 31 آذار 2025 بلغ حجم أصول البنك المركزي الروسي التي جمدها 7.45 مليار فرانك سويسري (9 مليارات دولار أميركي)".

وأكد أن تشريعات سويسرا "تخلو من الأسس القانونية لمصادرة أصول ".



وأشار إلى أن تلك الموارد موجودة في البنوك التجارية، التي لا يقدم المركزي السويسري الخدمات لها ولا توجد لديه إمكانية تقنية للتصرف بالعائدات على الودائع.



وأضاف: "سنرى مدى حكومة سويسرا بتشريعاتها الوطنية". (روسيا اليوم)