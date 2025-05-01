للتفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية.. إدارة ترامب تضغط على بكين

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أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أنّه خلافا لادّعاءات الرئيس الأميركي فإنّ ، وليس ، هي "المستعجلة" للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ " أخذت زمام المبادرة" في العديد من الاتصالات الثنائية.ومنذ أسابيع يخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية أشعل فتيلها الرئيس الأميركي.وفرض رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات التي تستوردها بلاده. وردّت بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على وارداتها الأميركية.