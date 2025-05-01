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إقتصاد

للتفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية.. إدارة ترامب تضغط على بكين

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:21
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أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أنّه خلافا لادّعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإنّ واشنطن، وليس بكين، هي "المستعجلة" للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ "الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة" في العديد من الاتصالات الثنائية.
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ومنذ أسابيع يخوض أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية أشعل فتيلها الرئيس الأميركي.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على وارداتها الأميركية.
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