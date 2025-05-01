مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حريق بمنشأة صناعية في أوزبكستان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون في حريق نشب بمنشأة لإنتاج مادة "السينتبون" القطنية في العاصمة الأوزبكستانية طشقند.

ووفقا لوزارة الطوارئ، فإن الحريق نتج عن خلل تقني أثناء عملية الإنتاج، وشوهد تصاعد كثيف لأعمدة دخان أسود في سماء المدينة.

Advertisement

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على " " أن الحريق اندلع الخميس في إحدى المنشآت بالمنطقة الصناعية، حيث تنتج مادة "السينتبون".

وتدخلت فرق الإطفاء مبكرا وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل خلال ساعة من وصولها.



وأضافت الوزارة في بيانها: "عند فحص موقع الحريق، عثر على جثتي مواطنين، كما نقل خمسة مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".



وأشارت إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن مخالفات في الإجراءات التكنولوجية داخل المنشأة، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد الأسباب التفصيلية.



وأسفر الحريق عن تدمير سقف الورشة والسقف الداخلي، بالإضافة إلى المنتجات المخزنة داخل المبنى الذي تبلغ مساحته نحو 700 . (روسيا اليوم)