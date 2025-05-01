وسط استمرار المفاوضات.. إسرائيل تتوعد: سنزيد شدة العمليات في غزة قريباً

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وقال إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لحماس وزيادة شدة العملية - إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك قريبًا".وأضاف: "إلى جانب الإنجازات المهمة، لا نزال نواجه تحديات، وفي مقدمتها عودة المحتجزين إلى ديارهم.. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتقنا مهمة دحر ، وإعادة المهجّرين إلى ديارهم، وإرساء واقع أمني مستقر وآمن لأجيال قادمة".وأشار إلى أن "مسلحي حماس ما زالوا يحتجزون 59 إسرائيليا، قائلا "سوف نستخدم كل القوة المتاحة لدينا.. "إذا طُلب منا القيام بذلك، فسوف نفعل ذلك قريبًا. مستعد لتوجيه ضربة حاسمة لهم".وقبل ذلك هدد زامير بشن عملية عسكرية موسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في تأمين عودة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس."سنوسع أنشطتنا حتى نصل لنتيجة"وخلال تفقده للقوات الإسرائيلية في مدينة الواقعة جنوب قطاع غزة قال زامير: "إذا لم نشهد تقدما في إعادة الأسرى، فسوف نوسع أنشطتنا لتصبح أكثر كثافة وخطورة حتى نصل إلى نتيجة حاسمة".وأضاف: "حماس مخطئة في تقدير قدراتنا ونوايانا وعزمنا"."تهديدات تتكرر"، كرر الإسرائيلي مؤخرا تهديدات مماثلة، حيث صرح بأنه كلما طالت مدة احتجاز حماس للأسرى، زادت شدة الضربات الإسرائيلية.واستأنفت هجومها على غزة في 18 آذارالماضي بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في كانون الثاني 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تطلق سراح باقي الأسرى المحتجزين في القطاع.ولا يزال 59 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي. (العربية)