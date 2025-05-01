الجيش الأميركي يّطلق أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ الحرب الباردة

بدأ الجيش الأميركي تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة، عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيّرة، إلى جانب التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت قديمة.

وقالت صحيفة " " الأميركية في تقرير إن هذه الخطة جاءت نتيجة أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية ، بالإضافة إلى قواعد أميركية أخرى، حيث استندت إلى دروس مستخلصة من الحرب الدائرة في ، التي غيرت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، شكل ميدان المعركة.



وأوضحت أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيّرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات.



وحسب الصحيفة فإنه لجمع الخبرات من الصراع الأوكراني، أجرى ضباط أميركيون مقابلات مع عناصر من الجيش الأوكراني، كما استشاروا متعاقدين تعاونوا مع القوات بشأن الأساليب المبتكرة في استخدام الطائرات المسيّرة".