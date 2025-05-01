نتنياهو: نريد إعادة الأسرى لكن هدف الحرب هو الانتصار على أعدائنا

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قال ، اليوم الخميس، إن حكومته تريد إعادة الأسرى من غزة، لكن الهدف الأعلى للحرب هو الانتصار على أعداء .وأضاف في تصريحات له اليوم، "لدينا أهداف كثيرة وقد نجحنا في إعادة 196 أسيرا حيا وميتا من غزة، ونريد إعادة 59 متبقين بينهم 24 على قيد الحياة".وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو بالقول إن "إعادة المخطوفين هي الهدف الأعلى، ويجب على الحكومة تحقيقه".وأضاف بيان لعائلات الأسرى أنه لا استقلال ولا انتصار لإسرائيل دون إعادة الأسرى.وكانت وسائل إعلام عبرية الخميس، أفادت بأن نتنياهو سيعقد غدا الجمعة جلسة تقييم مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في .وقالت القناة 13، إنه من المقرر أن يعقد نتنياهو، بعد ظهر غد، جلسة نقاش لتقييم الوضع والموافقة على الخطط مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، وافق ووزير الحرب على الخطط، وهي الآن قيد على رئيس الوزراء للموافقة عليها.وأضافت القناة أنه تم استدعاء الكابينيت لمناقشة هذه القضية.