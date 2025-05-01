الشيباني: نُحذّر من أيّ دعوة للتدخل الخارجيّ في سوريا

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حذر والمغتربين السوري اليوم الخميس، من أن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام.ونقلت (سانا) عن قوله، في تغريدات على حسابه بمنصة إكس إن "تجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب ، وتخدم أجندات لا علاقة لها بتطلعات الشعب السوري".وأضاف :"ومن هنا، فإن من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام".وتابع: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين كافة مكونات الشعب السوري بعيداً عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة الكاملة، لأن لا أحد أحرص على من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية".ومضى قائلا: "إننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ وطننا نؤكد أن هي الأساس المتين لأي عملية استقرار أو نهوض، وأن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وطنية ومجتمعية لحماية نسيجنا الاجتماعي والتاريخي المتنوع". (العربية)