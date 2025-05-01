مليارديرات روسيا يحصدون 15 مليار دولار منذ بداية 2025

Advertisement

سجلت ثروات كبار رجال الأعمال ارتفاعًا جماعيًا بلغ نحو 14.975 مليار دولار منذ مطلع عام 2025، وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires Index، الذي يستند إلى تقييمات يومية لقيمة أسهم الشركات التي يملكونها أو يساهمون فيها.وجاء رجل الأعمال ، المساهم في عملاق الحديد الروسي ميتالوانفست، في طليعة الرابحين، بعدما أضاف إلى ثروته 3.64 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام، لترتفع ثروته الإجمالية إلى 16.9 مليار دولار.أما ، المؤسس المشارك لشركتَي "يوروكيم" و"سوك"، فحقق مكاسب بقيمة 2.52 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 22.7 مليار دولار.في المقابل، كانت الخسائر الأبرز من نصيب ، رئيس مجلس إدارة شركة NLMK، الذي فقد 2.3 مليار دولار من ثروته، لتستقر عند 23.5 مليار دولار.تجدر الإشارة إلى أن مؤشر للمليارديرات، الذي انطلق في آذار 2012، يتابع يوميًا ثروات أغنى 500 شخص حول العالم، بناءً على تحركات السوق والتقارير المالية المعلنة. (روسيا اليوم)