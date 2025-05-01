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عربي-دولي

الحرب قد تبدأ خلال ساعات.. من الأقوى: الهند أم باكستان؟

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:02
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يتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، وسط تحذيرات من احتمال نشوب مواجهة عسكرية خلال الساعات المقبلة، على الرغم من عدم تطور نزاعات سابقة إلى معركة حربية مسلّحة.
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وبما أن الجارتين من الدول التي انضمت إلى النادي النووي، وتحتوي ترسانتهما على العديد من الرؤوس النووية، ووسائل إطلاقها، فإن الأمور تنذر بالسوء، إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعا.

وبينما منحت الهند جيشها الضوء الأخضر وحرية كاملة في الرد على هجوم باهالغام في كشمير، وحرية تحديد الوقت المناسب وأسلوب الرد، قالت باكستان إن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية ضد باكستان خلال 24 إلى 36 ساعة، متوعدًا برد "حاسم وحازم".

وأوضحت أن الهند تستخدم ذرائع "واهية" لتبرير عدوان محتمل، محذرا من أن تبعات التصعيد ستكون على عاتق نيودلهي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

ونشر موقع سكاي نيوز ملخصا لأرقام القوة العسكرية للبلدين، تجدونه مرفقا بالصور أدناه.
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