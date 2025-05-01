الحرب قد تبدأ خلال ساعات.. من الأقوى: الهند أم باكستان؟

Advertisement

وبما أن الجارتين من الدول التي انضمت إلى النادي ، وتحتوي ترسانتهما على العديد من الرؤوس النووية، ووسائل إطلاقها، فإن الأمور تنذر بالسوء، إذا لم يتم احتواء الأزمة سريعا.وبينما منحت الهند جيشها الضوء الأخضر وحرية كاملة في الرد على هجوم باهالغام في ، وحرية تحديد الوقت المناسب وأسلوب الرد، قالت باكستان إن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية ضد باكستان خلال 24 إلى 36 ساعة، متوعدًا برد "حاسم وحازم".وأوضحت أن الهند تستخدم ذرائع "واهية" لتبرير عدوان محتمل، محذرا من أن تبعات التصعيد ستكون على عاتق ، داعيا إلى التدخل.ونشر موقع ملخصا لأرقام القوة العسكرية للبلدين، تجدونه مرفقا بالصور أدناه.