بعد توقفها لهذا السبب... استئناف الرحلات في مطار بغداد

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وقال المتحدث باسم ميثم الصافي إن "الرحلات المغادرة والهابطة استؤنفت من الدولي بعد توقف مؤقت إثر الغبارية التي شهدتها العاصمة".وشهدت مساء اليوم الخميس عاصفة غبارية كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى إيقاف عمل بشكل مؤقت حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية. (روسيا اليوم)