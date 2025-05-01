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عربي-دولي

بعد توقفها لهذا السبب... استئناف الرحلات في مطار بغداد

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:02
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أعلنت وزارة النقل العراقية مساء اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.
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وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي إن "الرحلات المغادرة والهابطة استؤنفت من مطار بغداد الدولي بعد توقف مؤقت إثر العاصفة الغبارية التي شهدتها العاصمة".

وشهدت بغداد مساء اليوم الخميس عاصفة غبارية كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى إيقاف عمل المطار بشكل مؤقت حفاظاً على سلامة الملاحة الجوية. (روسيا اليوم)
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