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عربي-دولي

دبلوماسية مخضرمة.. واشنطن تعين قائمة بالأعمال لسفارتها في كييف

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:07
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أعلنت واشنطن تعيين دبلوماسية مخضرمة ناطقة بالروسية كانت عملت بشكل أساسي بالاتحاد السوفيتي قائمة بأعمال سفارتها في كييف مما يجعلها أعلى ممثل للولايات المتحدة بأوكرانيا في غياب سفير.
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وصرحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن جولي ديفيس، السفيرة حاليا لدى قبرص ستستمر في أداء دورها هذا إلى جانب مهمتها الجديدة في أوكرانيا.
 
واستقالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، الشهر الماضي بعدما قضت ثلاث سنوات في كييف.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عين برينك سفيرة لدى كييف في 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم تعين إدارة ترامب سفيرا لها في كييف حتى الآن.

وأعلن عن تعيين ديفيس بعد يوم من توقيع الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية معادن.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، للصحفيين، "السفيرة ديفيس هي خيار الرئيس ترامب ووزير الخارجية". (روسيا اليوم)
 
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