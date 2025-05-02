دبلوماسية مخضرمة.. واشنطن تعين قائمة بالأعمال لسفارتها في كييف

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وصرحت في بيان بأن جولي ، السفيرة حاليا لدى ستستمر في أداء دورها هذا إلى جانب مهمتها الجديدة في . أعلنت تعيين دبلوماسية مخضرمة ناطقة بالروسية كانت عملت بشكل أساسي بالاتحاد السوفيتي قائمة بأعمال سفارتها في مما يجعلها أعلى ممثل للولايات المتحدة بأوكرانيا في غياب سفير.وصرحت في بيان بأن جولي ، السفيرة حاليا لدى ستستمر في أداء دورها هذا إلى جانب مهمتها الجديدة في .

واستقالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا ، الشهر الماضي بعدما قضت ثلاث سنوات في كييف.



وكان الرئيس الأميركي السابق عين برينك سفيرة لدى كييف في 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



ولم تعين سفيرا لها في كييف حتى الآن.



وأعلن عن تعيين ديفيس بعد يوم من توقيع وأوكرانيا اتفاقية معادن.



وصرحت المتحدثة باسم الأميركية، تامي بروس، للصحفيين، "السفيرة ديفيس هي خيار ووزير الخارجية". (روسيا اليوم)