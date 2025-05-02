"أقل من 24".. ترامب يكرر حديث سارة نتنياهو ويُعيد "جدل الرهائن" في غزة

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مُجددا أعاد الرئيس الأميركي الجدل بشأن عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في ، بعدما أكد أنهم "أقل من 24".وقال ، أمس الخميس، خلال فعالية في : "من بين 59 رهينة، كان هناك 24 على قيد الحياة، والآن أفهم أن الرقم أقل من ذلك".وتقول منذ أشهر إنها تعتقد أن 24 من أصل 59 رهينة على قيد الحياة.لكن في وقت سابق هذا الأسبوع، قاطعت سارة زوجة رئيس الوزراء ، حديثه خلال فعالية عامة، وقالت إن الرقم الحقيقي أقل من الرسمي، عندما قال إن هناك "ما يصل إلى 24" رهينة أحياء.وأثارت تصريحات ، التي قيل إنها استندت إلى معلومات سرية جزئية تم نقلها مؤخرا إلى ، غضب عائلات الرهائن، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ولم يتضح ما إذا كانت تعليقات ترامب وسارة نتنياهو قد استندت إلى نفس المعلومات الاستخباراتية.وجاءت تصريحات ترامب بينما كان يوجه التحية إلى والدي إيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي إسرائيلي يعتقد أنه لا يزال حيا، اللذين حضرا الفعالية في حديقة البيت الأبيض.وقال ترامب عن الجندي البالغ من العمر 21 عاما: "نحن لا نعرف كيف هو فعلا. نأمل أن يكون الأمر إيجابيا".وأضاف: "قبل شهرين، كنا متأكدين تقريبا. بدا أنه سيخرج. لكن الأمور ازدادت صعوبة. أعلم أنكما تمران بشيء فظيع"، موجها حديثه إلى يائيل وأدي ألكسندر، والدي الرهينة.(سكاي نيوز)