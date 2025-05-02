Advertisement

عربي-دولي

"أقل من 24".. ترامب يكرر حديث سارة نتنياهو ويُعيد "جدل الرهائن" في غزة

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1354745-638817774910513336.jpg
Doc-P-1354745-638817774910513336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مُجددا أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل بشأن عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، بعدما أكد أنهم "أقل من 24".
Advertisement

وقال ترامب، أمس الخميس، خلال فعالية في البيت الأبيض: "من بين 59 رهينة، كان هناك 24 على قيد الحياة، والآن أفهم أن الرقم أقل من ذلك". 

وتقول إسرائيل منذ أشهر إنها تعتقد أن 24 من أصل 59 رهينة على قيد الحياة.

لكن في وقت سابق هذا الأسبوع، قاطعت سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حديثه خلال فعالية عامة، وقالت إن الرقم الحقيقي أقل من الرسمي، عندما قال نتنياهو إن هناك "ما يصل إلى 24" رهينة أحياء.

وأثارت تصريحات سارة نتنياهو، التي قيل إنها استندت إلى معلومات سرية جزئية تم نقلها مؤخرا إلى وزراء الحكومة، غضب عائلات الرهائن، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح ما إذا كانت تعليقات ترامب وسارة نتنياهو قد استندت إلى نفس المعلومات الاستخباراتية.

وجاءت تصريحات ترامب بينما كان يوجه التحية إلى والدي إيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي إسرائيلي يعتقد أنه لا يزال حيا، اللذين حضرا الفعالية في حديقة البيت الأبيض.

وقال ترامب عن الجندي البالغ من العمر 21 عاما: "نحن لا نعرف كيف هو فعلا. نأمل أن يكون الأمر إيجابيا".

وأضاف: "قبل شهرين، كنا متأكدين تقريبا. بدا أنه سيخرج. لكن الأمور ازدادت صعوبة. أعلم أنكما تمران بشيء فظيع"، موجها حديثه إلى يائيل وأدي ألكسندر، والدي الرهينة.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يربط الحديث عن سلاحه بـ"4 أولويات"
lebanon 24
02/05/2025 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يندد باستهداف المسعفين والحديث عن غزة "كمشروع عقاري"
lebanon 24
02/05/2025 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف: ترامب يمنح نتنياهو "مهلة قصيرة" لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
02/05/2025 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"
lebanon 24
02/05/2025 11:40:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:26 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
03:30 | 2025-05-02
03:14 | 2025-05-02
02:43 | 2025-05-02
02:34 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24