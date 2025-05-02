حصبة تكتسح أميركا: تسجيل نحو 900 حالة والإصابات تتزايد

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تم اكتشاف تفشي مرض الحصبة في مع تسجيل ما يقرب من 900 حالة إصابة حتى الآن. وقد تركز معظم الحالات في ولاية ، حيث سجلت 646 حالة، في حين تشهد ولايات أخرى مثل إنديانا وميشيغان وتينيسي تفشيًا نشطًا للمرض. كما تم تسجيل وفيات بسبب المرض في تكساس ونيو مكسيكو، حيث توفي طفلان في سن التعليم الابتدائي بسبب الحصبة.وتتسارع حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة بعد أن تم على المرض تقريبًا في عام 2000، ما يثير القلق بين خبراء الصحة بشأن تزايد الانتشار في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة.من جانب آخر، يروج الخبراء للحصول على لقاح "إم إم آر" ضد الحصبة والنكاف والحصبة ، حيث يُنصح بتلقي الجرعة الأولى للأطفال بين 12 و15 شهراً، والجرعة الثانية للأطفال بين 4 و6 سنوات. وقد انخفضت معدلات التطعيم بعد ، مما ساهم في عودة تفشي الحصبة.يُذكر أن الحصبة تظهر في البداية عبر أعراض مثل ارتفاع الحرارة وسيلان الأنف والسعال، تليها طفح جلدي، مع مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والعمى. لا يوجد علاج محدد للمرض، لكن العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض.