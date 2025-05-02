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صحة

حصبة تكتسح أميركا: تسجيل نحو 900 حالة والإصابات تتزايد

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:59
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تم اكتشاف تفشي مرض الحصبة في الولايات المتحدة مع تسجيل ما يقرب من 900 حالة إصابة حتى الآن. وقد تركز معظم الحالات في ولاية تكساس، حيث سجلت 646 حالة، في حين تشهد ولايات أخرى مثل إنديانا وميشيغان وتينيسي تفشيًا نشطًا للمرض. كما تم تسجيل وفيات بسبب المرض في تكساس ونيو مكسيكو، حيث توفي طفلان في سن التعليم الابتدائي بسبب الحصبة.
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وتتسارع حالات الإصابة بالحصبة في الولايات المتحدة بعد أن تم القضاء على المرض تقريبًا في عام 2000، ما يثير القلق بين خبراء الصحة بشأن تزايد الانتشار في المجتمعات ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

من جانب آخر، يروج الخبراء للحصول على لقاح "إم إم آر" ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، حيث يُنصح بتلقي الجرعة الأولى للأطفال بين 12 و15 شهراً، والجرعة الثانية للأطفال بين 4 و6 سنوات. وقد انخفضت معدلات التطعيم بعد الجائحة، مما ساهم في عودة تفشي الحصبة.

يُذكر أن الحصبة تظهر في البداية عبر أعراض مثل ارتفاع الحرارة وسيلان الأنف والسعال، تليها طفح جلدي، مع مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والعمى. لا يوجد علاج محدد للمرض، لكن العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض. 
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