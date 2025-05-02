أفادت صحيفة " : نقلاً عن مصادر أن " عزز في الفترة الأخيرة وسائل حماية على نحو غير مسبوق".

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وأضافت المصادر أن "الشاباك أصبح يستعمل لحماية أجهزة متطورة وكاميرات تستخدم لأول مرة".