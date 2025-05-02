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لحماية نتنياهو... تدابير عاجلة لـ"الشاباك"

Lebanon 24
02-05-2025 | 05:45
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت: الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أن "الشاباك عزز في الفترة الأخيرة وسائل حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نحو غير مسبوق". 
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وأضافت المصادر أن "الشاباك أصبح يستعمل لحماية نتنياهو أجهزة متطورة وكاميرات تستخدم لأول مرة". 
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