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عربي-دولي

تقدّمت بدعوى قضائيّة... إليكم ما حصل مع إمرأة على متن طائرة!

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:24
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تعرضت باربرا مورغان لاعتداء جنسي على متن إحدى طائرات "أميركان إيرلاينز"، حيث اتهمت الشركة بالتسبب في الحادث لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد المعتدي المعروف بسلوكه المشين.
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ووفقا لدعوى قضائية رفعتها مورغان أمام المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الراكب شيريان أبراهام خلال رحلة من سان فرانسيسكو إلى دالاس في 24 نيسان 2024.

وأشارت الدعوى إلى أن أبراهام كان معروفا للشركة كشخص خطير، خاصة في رحلات "الريد آي" الليلية، حيث يستغل الظلام لتحرشه المتكرر بالنساء، ومع ذلك سمحت له الشركة باستمرار السفر، مما أدى إلى اعتدائه على مورغان وضحايا أخريات.  

وأكد محامو مورغان أن "أميركان إيرلاينز" لم تتحرك إلا بعد تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي واعتقال أبراهام، متهمين الشركة بأن قراراتها وسياساتها المتساهلة ساهمت بشكل مباشر في الاعتداء، ثم زادت من معاناة الضحية بتجاهل شكواها واتهامها بالتأخر في الإبلاغ. (روسيا اليوم)
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