تقدّمت بدعوى قضائيّة... إليكم ما حصل مع إمرأة على متن طائرة!

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تعرضت باربرا مورغان لاعتداء جنسي على متن إحدى طائرات "أميركان "، حيث اتهمت الشركة بالتسبب في الحادث لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة ضد المعتدي المعروف بسلوكه المشين.ووفقا لدعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة الاتحادية في ، تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الراكب شيريان أبراهام خلال رحلة من سان إلى في 24 نيسان 2024.وأشارت الدعوى إلى أن أبراهام كان معروفا للشركة كشخص خطير، خاصة في رحلات "الريد آي" الليلية، حيث يستغل الظلام لتحرشه المتكرر بالنساء، ومع ذلك سمحت له الشركة باستمرار السفر، مما أدى إلى اعتدائه على مورغان وضحايا أخريات.وأكد محامو مورغان أن "أميركان إيرلاينز" لم تتحرك إلا بعد تدخل واعتقال أبراهام، متهمين الشركة بأن قراراتها وسياساتها المتساهلة ساهمت بشكل مباشر في الاعتداء، ثم زادت من معاناة الضحية بتجاهل شكواها واتهامها بالتأخر في الإبلاغ. (روسيا اليوم)