Advertisement

عربي-دولي

روبيو يعلن شروط واشنطن لاتفاق نووي مع إيران

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1354858-638817946873669349.jpg
Doc-P-1354858-638817946873669349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي بالوكالة، ماركو روبيو، الجمعة، إن على إيران أن تبتعد عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ البعيدة المدى، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل جولة جديدة من المحادثات النووية.
Advertisement


وأضاف روبيو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "عليهم أن يبتعدوا عن رعاية الإرهابيين، وعليهم أن يبتعدوا عن مساعدة الحوثيين، وعليهم أن يبتعدوا عن صنع الصواريخ البعيدة المدى التي لا يوجد أي غرض لوجودها سوى امتلاك أسلحة نووية، وعليهم أن يبتعدوا عن تخصيب اليورانيوم".
 
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن إيران يجب أن تستورد اليورانيوم المخصب لبرنامجها النووي بدلا من تخصيبه إلى أي مستوى.

وتابع: "إذا كانت لديكم القدرة على التخصيب بنسبة 3.67 بالمئة فإن الأمر يستغرق بضعة أسابيع فقط للوصول إلى 20 بالمئة، ثم 60 بالمئة، ثم 80 و90 بالمئة التي تحتاجونها لصنع سلاح".

كما أشار إلى أن طهران سيكون عليها أن تقبل إمكانية مشاركة الأميركيين في أي نظام تفتيش، وأن المفتشين سيحتاجون إلى الوصول لكل المنشآت، حتى العسكرية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
إيران تعلن أنها منفتحة على محادثات غير مباشرة مع واشنطن حول الملف النووي (العربية)
lebanon 24
02/05/2025 16:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر: إيران تتطلع لاتفاق نووي مؤقت مع أميركا يمهد لاتفاق شامل
lebanon 24
02/05/2025 16:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بشروط "متساوية"... إيران تعلن استعدادها لإبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة
lebanon 24
02/05/2025 16:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الوسيط العُماني: محادثات واشنطن - طهران تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية
lebanon 24
02/05/2025 16:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:40 | 2025-05-02
09:24 | 2025-05-02
09:15 | 2025-05-02
09:00 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24