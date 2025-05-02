روبيو يعلن شروط واشنطن لاتفاق نووي مع إيران

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وأضاف ، في مقابلة مع ، "عليهم أن يبتعدوا عن رعاية الإرهابيين، وعليهم أن يبتعدوا عن مساعدة الحوثيين، وعليهم أن يبتعدوا عن صنع الصواريخ البعيدة المدى التي لا يوجد أي غرض لوجودها سوى امتلاك أسلحة نووية، وعليهم أن يبتعدوا عن تخصيب اليورانيوم". قال الأميركي ومستشار بالوكالة، ، الجمعة، إن على أن تبتعد عن تخصيب اليورانيوم وتطوير الصواريخ البعيدة المدى، وذلك في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل جولة جديدة من المحادثات النووية.وأضاف ، في مقابلة مع ، "عليهم أن يبتعدوا عن رعاية الإرهابيين، وعليهم أن يبتعدوا عن مساعدة الحوثيين، وعليهم أن يبتعدوا عن صنع الصواريخ البعيدة المدى التي لا يوجد أي غرض لوجودها سوى امتلاك أسلحة نووية، وعليهم أن يبتعدوا عن تخصيب اليورانيوم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن إيران يجب أن تستورد اليورانيوم المخصب لبرنامجها بدلا من تخصيبه إلى أي مستوى.



وتابع: "إذا كانت لديكم القدرة على التخصيب بنسبة 3.67 بالمئة فإن الأمر يستغرق بضعة أسابيع فقط للوصول إلى 20 بالمئة، ثم 60 بالمئة، ثم 80 و90 بالمئة التي تحتاجونها لصنع سلاح".



كما أشار إلى أن سيكون عليها أن تقبل إمكانية مشاركة في أي نظام تفتيش، وأن المفتشين سيحتاجون إلى الوصول لكل المنشآت، حتى العسكرية. (سكاي نيوز عربية)