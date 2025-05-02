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عربي-دولي

إنفجارات في سوريا... هل شنّت إسرائيل عدواناً جديداً؟

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:09
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أفادت وسائل إعلام سورية، عن دويّ إنفجار في مدينة السويداء، سبقه صوت تحليق طائرات مسيّرة عن بُعد.
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وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ طائرات حربيّة هاجمت رتلاً للقوات السوريّة خلال محاولتها إقتحام بلدة كناكر غربي السويداء، بينما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تنفيذ أيّ هجوم على السويداء مؤخراً".
 
 
وكشفت وسائل الإعلام السورية عن مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية، جراء استهداف طائرة مسيّرة عن بُعد مزرعة غربي مدينة السويداء.
 
 
أما في اللاذقية، فأشارت وسائل الإعلام السورية عن سماع إنفجارات في المرفأ، تلاها تصاعد للدخان تزامنًا مع تحليق لطائرات إسرائيليّة.
 
 
 
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