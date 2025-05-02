إنفجارات في سوريا... هل شنّت إسرائيل عدواناً جديداً؟

أفادت وسائل إعلام ، عن دويّ إنفجار في مدينة ، سبقه صوت تحليق طائرات مسيّرة عن بُعد.

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وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ طائرات حربيّة هاجمت رتلاً للقوات السوريّة خلال محاولتها إقتحام بلدة كناكر غربي السويداء، بينما نفت "تنفيذ أيّ هجوم على السويداء مؤخراً".

وكشفت عن مقتل 3 أشخاص في حصيلة أولية، جراء استهداف طائرة مسيّرة عن بُعد مزرعة غربي مدينة السويداء.

أما في ، فأشارت عن سماع إنفجارات في المرفأ، تلاها تصاعد للدخان تزامنًا مع تحليق لطائرات إسرائيليّة.