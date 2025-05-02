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مقتل شخصين في إحدى وحدات شركة نفط البحرين

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:59
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قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة، إن شخصين لقيا حتفهما إثر حادث تسرب في إحدى وحدات شركة نفط البحرين "بابكو" المملوكة للدولة، وإن الوضع أصبح تحت السيطرة.
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وأكدت "بابكو" للتكرير اتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال تسرب وقع صباح اليوم في أحد صمامات الأمان في إحدى وحدات الشركة للتكرير، نتج عنه وفاة اثنين من الموظفين أثناء معاينتهم الوضع ميدانيا فيما يتلقى موظف ثالث العلاج في المستشفى. (روسيا اليوم)
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