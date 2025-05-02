مقتل شخصين في إحدى وحدات شركة نفط البحرين

Advertisement

قالت البحرينية اليوم الجمعة، إن شخصين لقيا حتفهما إثر حادث تسرب في إحدى وحدات "بابكو" المملوكة للدولة، وإن الوضع أصبح .وأكدت "بابكو" للتكرير اتخاذ كافة التدابير الوقائية حيال تسرب وقع في أحد صمامات الأمان في إحدى وحدات الشركة للتكرير، نتج عنه وفاة اثنين من الموظفين أثناء معاينتهم الوضع ميدانيا فيما يتلقى موظف ثالث العلاج في المستشفى. (روسيا اليوم)