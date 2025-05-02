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عربي-دولي
حريق كبير داخل كنيسة في مصر... وهذا ما كشفته التحقيقات (صور)
Lebanon 24
02-05-2025
|
09:24
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اندلع حريق كبير في
كنيسة
ماري
جرجس
في مدينة قفط في محافظة قنا في مصر، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران.
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وبحسب شهود
عيان
، تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف من داخل الكنيسة وفرضت السلطات طوقا أمنيا في محيطها، لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، وتسهيل حركة فرق الإنقاذ والإطفاء.
وتبيّن أن الكنيسة كانت خالية من المصلين، بينما كشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران. (العربية)
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