حريق كبير داخل كنيسة في مصر... وهذا ما كشفته التحقيقات (صور)

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اندلع حريق كبير في ماري في مدينة قفط في محافظة قنا في مصر، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران.وبحسب شهود ، تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف من داخل الكنيسة وفرضت السلطات طوقا أمنيا في محيطها، لتأمين المنطقة ومنع اقتراب المواطنين، وتسهيل حركة فرق الإنقاذ والإطفاء.وتبيّن أن الكنيسة كانت خالية من المصلين، بينما كشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء اشتعال النيران. (العربية)