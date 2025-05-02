السعودية أدانت الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق

أدانت الغارة الجوية التي استهدفت محيط في .

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وشددت على ضرورة وضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة تفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي. (روسيا اليوم)