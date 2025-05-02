هروب نزلاء من سجن الحلة الإصلاحي في العراق

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أفاد مصدر أمني عن هروب موقوفين إثنين من سجن الحلة الإصلاحي في جنوب العاصمة .وذكر المصدر أن القوات الأمنية في تقوم بحملة تفتيش ومداهمة للبحث عن الهاربين الاثنين. (روسيا اليوم)