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هروب نزلاء من سجن الحلة الإصلاحي في العراق

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:46
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أفاد مصدر أمني عن هروب موقوفين إثنين من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.
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وذكر المصدر أن القوات الأمنية في بابل تقوم بحملة تفتيش ومداهمة للبحث عن الهاربين الاثنين. (روسيا اليوم)
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