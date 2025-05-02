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عربي-دولي

إسرائيل عن المُقترح المصري: حماس العائق

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:45
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اعتبر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "التقارير في وسائل الإعلام العربية حول رفض إسرائيل للمقترح المصري الذي قدم إليها، لا أساس لها. حماس كانت وما زالت العائق للصفقة".
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