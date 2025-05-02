داخل سوريا.. هذا ما يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذه!

Advertisement

وأضافت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان .وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قِبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.وشنت الإسرائيلية غارات بالقرب من السوري في ساعة مبكرة من ، بعد تحذير السلطات من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.