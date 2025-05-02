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عربي-دولي

غارات مكثفة مساءً... هذا ما استهدفته إسرائيل في سوريا

Lebanon 24
02-05-2025 | 16:50
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شنّ الطيران الإسرائيلي غارات جوية على قواعد عسكرية سورية بعد تحليق مكثف في أجواء حماة ودرعا ودمشق والحدود السورية اللبنانية وأجواء الساحل السوري.
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وشنّت القوات الجوية الإسرائيلية غارات على نقاط عسكرية سورية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب بريف محافظة حماة.

أيضًا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في ريف اللاذقية السوري.

كما أفادت مصادر بدوي انفجار قوي في محيط ضاحية حرستا بريف دمشق مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي.
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