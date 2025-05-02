غارات مكثفة مساءً... هذا ما استهدفته إسرائيل في سوريا

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وشنّت غارات على نقاط عسكرية سورية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب .أيضًا، شن الطيران الحربي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في السوري.كما أفادت مصادر انفجار قوي في محيط ضاحية حرستا بريف مع تحليق مستمر للطيران الإسرائيلي.