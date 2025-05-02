نفى ، ، التقارير، التي تحدثت عن رفض للمقترح المصري بشأن الهدنة في .

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وقال إن التقارير بشأن الرفض "لا أساس لها من الصحة".





وشدد المكتب، في بيان، على أن حركة "كانت وما تزال عقبة أمام التوصل إلى اتفاق". وقال إن التقارير بشأن الرفض "لا أساس لها من الصحة".وشدد المكتب، في بيان، على أن حركة "كانت وما تزال عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".



يأتي ذلك فيما أفادت مصادر إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة .



ونقلت القناة الـ12 عن مصدر عسكري قوله إن قرر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وتوسيع الحرب في غزة بشكل كبير خلال أيام وحتى بضعة أسابيع.



وذكر مسؤول إسرائيلي قائلاً إنه "ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".



وامتنع متحدث باسم مكتب عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته .