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عربي-دولي
ما جديد "مقترح مصر" لـ"هدنة غزة"؟ مكتب نتنياهو يصدر بياناً
Lebanon 24
02-05-2025
|
17:12
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نفى
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، التقارير، التي تحدثت عن رفض
إسرائيل
للمقترح المصري بشأن الهدنة في
قطاع غزة
.
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وقال
مكتب نتنياهو
إن التقارير بشأن الرفض "لا أساس لها من الصحة".
وشدد المكتب، في بيان، على أن حركة
حماس
"كانت وما تزال عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن
مجلس الوزراء
الإسرائيلي
الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسب ما نقلت وكالة
رويترز
.
ونقلت القناة الـ12 عن مصدر عسكري قوله إن
المجلس الوزاري المصغر
قرر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وتوسيع الحرب في غزة بشكل كبير خلال أيام وحتى بضعة أسابيع.
وذكر مسؤول إسرائيلي قائلاً إنه "ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".
وامتنع متحدث باسم مكتب
نتنياهو
عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته
يوم الأحد
.
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