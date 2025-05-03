بعد شنه هجمات لاذعة.. "ردّ نادر" من قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري

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قام بالرد بشكل مباشر على الادعاءات، التي أصدرها الأمير هاري، خلال مقابلة إعلامية حديثة، وصفتها صحيفة " ميل" بـ"الصادمة".وحسب ما ذكرت الصحيفة ، فإن الأمير الهاري شن سلسلة من الهجمات اللاذعة على .ونقلت عن دوق ساسكس قوله إنه مُنقطع عن الملك الذي "لا يتحدث إليه". كما أشار إلى أنه كانت لديه "خلافات كثيرة" مع عائلته، وبعضهم "قد لا يسامحه أبدا".وكشف أيضا أنه "لا يعرف كم من الوقت تبقى لوالده ليعيشه"، مؤكدا أنه لن يُحضر عائلته الصغيرة إلى المتحدة في الوقت الحالي.ورغم ذلك، عبّر الأمير هاري عن رغبته في "المصالحة" قائلا: "الحياة ثمينة.. ولا أريد أن أواصل القتال".من جهة أخرى، عبّر عن خيبة أمله بعد خسارته استئنافا قضائيا للحصول على حماية أمنية ممولة من ، وقال إنها "مؤامرة من المؤسسة".وردّ متحدث باسم قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري بشأن خسارة قضيته في : "لقد خضعت جميع هذه لفحص دقيق ومتكرر من قبل المحاكم، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".وذكرت صحيفة " بوست" الأميركية أن رد قصر باكنغهام يعد "نادرا، لأن يحاول عادة إبقاء الأمور العائلية طي الكتمان".وأضافت: "لكن من المعروف أن قصر باكنغهام يصدر أحيانا بيانات عندما تبرز ادعاءات يمكن أن تؤثر على سمعته".(سكاي نيوز)