Advertisement

عربي-دولي

بعد شنه هجمات لاذعة.. "ردّ نادر" من قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري

Lebanon 24
03-05-2025 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1355128-638818589008168494.jpg
Doc-P-1355128-638818589008168494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام قصر باكنغهام بالرد بشكل مباشر على الادعاءات، التي أصدرها الأمير هاري، خلال مقابلة إعلامية حديثة، وصفتها صحيفة "ديلي ميل" بـ"الصادمة".
Advertisement

وحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الأمير الهاري شن سلسلة من الهجمات اللاذعة على العائلة المالكة.

ونقلت عن دوق ساسكس قوله إنه مُنقطع عن الملك تشارلز الثالث الذي "لا يتحدث إليه". كما أشار إلى أنه كانت لديه "خلافات كثيرة" مع عائلته، وبعضهم "قد لا يسامحه أبدا".

وكشف أيضا أنه "لا يعرف كم من الوقت تبقى لوالده ليعيشه"، مؤكدا أنه لن يُحضر عائلته الصغيرة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

ورغم ذلك، عبّر الأمير هاري عن رغبته في "المصالحة" قائلا: "الحياة ثمينة.. ولا أريد أن أواصل القتال".

من جهة أخرى، عبّر عن خيبة أمله بعد خسارته استئنافا قضائيا للحصول على حماية أمنية ممولة من الدولة البريطانية، وقال إنها "مؤامرة من المؤسسة".

وردّ متحدث باسم قصر باكنغهام على ادعاءات الأمير هاري بشأن خسارة قضيته في الاستئناف: "لقد خضعت جميع هذه القضايا لفحص دقيق ومتكرر من قبل المحاكم، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن رد قصر باكنغهام يعد "نادرا، لأن القصر يحاول عادة إبقاء الأمور العائلية طي الكتمان".

وأضافت: "لكن من المعروف أن قصر باكنغهام يصدر أحيانا بيانات عندما تبرز ادعاءات يمكن أن تؤثر على سمعته".(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الأمير هاري ينسحب من منظمة خيرية لمكافحة "الإيدز"
lebanon 24
03/05/2025 09:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات لاذعة للحكومة "من أهل البيت"
lebanon 24
03/05/2025 09:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض نادر... وفاة الأمير فريدريك عن 22 عاماً
lebanon 24
03/05/2025 09:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري
lebanon 24
03/05/2025 09:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:27 | 2025-05-03
02:18 | 2025-05-03
02:01 | 2025-05-03
01:39 | 2025-05-03
01:26 | 2025-05-03
00:34 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24