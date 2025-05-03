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عربي-دولي
في تصريح جديد.. واشنطن تلمّح مجددا بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
03-05-2025
|
02:18
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ألمحت الخارجية الأميركية مجددا، السبت، بإمكانية الانسحاب من الوساطة بين
روسيا
وأوكرانيا في حال لم يتم إحداث أي تقدم بالمفاوضات.
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، في مداخلة مع "
فوكس نيوز
" Fox News: "موقفنا لم يتغير بشأن دور الوساطة في محادثات السلام بأوكرانيا"، إلا أنها أضافت بالقول: "إذا لم يتم إحراز تقدم بمحادثات
أوكرانيا
سنتراجع عن دورنا كوسيط".
وأكدت أن
النقاش
سيكون حول تغيير دور
الولايات المتحدة
قائلة إن "بعض
وسائل الإعلام
فسرت هذا الأمر على أنه خروج (الولايات المتحدة) من أوكرانيا أو الخروج من عملية (السلام)، لكن هذا غير صحيح.. هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغبتنا في تحقيق وقف إطلاق النار، أو نبذل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الإطار، أو لإنهاء الصراع برمته".
وأعلنت الخارجية الأميركية أن
إدارة الرئيس ترامب
وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 بالإضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، في صفقة كان الرئيس السابق
جو بايدن
قد أعطى الضوء الأخضر لها بعد بدء الحرب.
وقالت الخارجية إنها أخطرت
الكونغرس
بموافقتها على صفقة لأوكرانيا بقيمة 310 ملايين دولار تشمل تزويدَها معدات وخدمات لصيانة طائرات أف-16.
وكان
نائب الرئيس
الأميركي، جيه.دي
فانس
، قال الخميس لشبكة "
فوكس
نيوز" إن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي "في أي وقت قريب".
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