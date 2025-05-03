في تصريح جديد.. واشنطن تلمّح مجددا بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، في مداخلة مع " " Fox News: "موقفنا لم يتغير بشأن دور الوساطة في محادثات السلام بأوكرانيا"، إلا أنها أضافت بالقول: "إذا لم يتم إحراز تقدم بمحادثات سنتراجع عن دورنا كوسيط".



وأكدت أن سيكون حول تغيير دور قائلة إن "بعض فسرت هذا الأمر على أنه خروج (الولايات المتحدة) من أوكرانيا أو الخروج من عملية (السلام)، لكن هذا غير صحيح.. هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغبتنا في تحقيق وقف إطلاق النار، أو نبذل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الإطار، أو لإنهاء الصراع برمته". ألمحت الخارجية الأميركية مجددا، السبت، بإمكانية الانسحاب من الوساطة بين وأوكرانيا في حال لم يتم إحداث أي تقدم بالمفاوضات.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، في مداخلة مع " " Fox News: "موقفنا لم يتغير بشأن دور الوساطة في محادثات السلام بأوكرانيا"، إلا أنها أضافت بالقول: "إذا لم يتم إحراز تقدم بمحادثات سنتراجع عن دورنا كوسيط".وأكدت أن سيكون حول تغيير دور قائلة إن "بعض فسرت هذا الأمر على أنه خروج (الولايات المتحدة) من أوكرانيا أو الخروج من عملية (السلام)، لكن هذا غير صحيح.. هذا لا يعني أننا نتخلى عن رغبتنا في تحقيق وقف إطلاق النار، أو نبذل ما في وسعنا للمساعدة في هذا الإطار، أو لإنهاء الصراع برمته".

وأعلنت الخارجية الأميركية أن وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 بالإضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، في صفقة كان الرئيس السابق قد أعطى الضوء الأخضر لها بعد بدء الحرب.



وقالت الخارجية إنها أخطرت بموافقتها على صفقة لأوكرانيا بقيمة 310 ملايين دولار تشمل تزويدَها معدات وخدمات لصيانة طائرات أف-16.



وكان الأميركي، جيه.دي ، قال الخميس لشبكة " نيوز" إن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي "في أي وقت قريب".