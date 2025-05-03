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عربي-دولي

"دعماً للدروز"... هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على انتشاره في سوريا

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:06
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أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه "انتشر في جنوب سوريا"، قائلا إنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية.
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وأورد في بيان مقتضب أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات"، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.
 
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إجلاء 5 مواطنين سوريين دروز ليلاً لتلقي العلاج في إسرائيل".

وأضاف: "تم إجلاء المصابين إلى مركز زيف الطبي في صفد، بعد إصابتهم في الأراضي السورية". (سكاي نيوز عربية)
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