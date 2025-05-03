"دعماً للدروز"... هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على انتشاره في سوريا

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أعلن الجيش ، السبت، أنه "انتشر في "، قائلا إنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية.وأورد في بيان مقتضب أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات"، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة أو نطاق انتشارها.