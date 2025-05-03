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مدفيديف: كييف لن ترى النور ذا هاجمت موسكو في عيد النصر

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:48
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توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، كييف بعواقب وخيمة جدا إذا حاولت مهاجمة موسكو خلال احتفالات عيد النصر يوم 9 أيار الجاري.
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وقال مدفيديف إن التهديدات المبطنة التي أطلقها فلاديمير زيلينسكي بشأن إمكانية توجيه ضربات إلى موسكو في يوم النصر هي مجرد استفزازات.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه لو وقعت هجمات من هذا القبيل في التاسع من أيار، فقد لا ترى كييف النور في يوم 10 أيار التالي. (روسيا اليوم)
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