مدفيديف: كييف لن ترى النور ذا هاجمت موسكو في عيد النصر

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توعد الروسي ، بعواقب وخيمة جدا إذا حاولت مهاجمة خلال احتفالات عيد النصر يوم 9 أيار الجاري.وقال مدفيديف إن التهديدات المبطنة التي أطلقها بشأن إمكانية توجيه ضربات إلى موسكو في هي مجرد استفزازات.وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه لو وقعت هجمات من هذا القبيل في التاسع من أيار، فقد لا ترى كييف النور في يوم 10 أيار التالي. (روسيا اليوم)