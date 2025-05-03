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عربي-دولي

رئيس أوكرانيا يحذر "القادة الأجانب".. ماذا قال؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:48
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تضمن أمن القادة الأجانب الذين سيزورون موسكو في التاسع من أيار الجاري للمشاركة في احتفال روسيا بيوم النصر، مشيرا إلى احتمال وقوع حوادث أمنية.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زيلينسكي قوله، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة وحُظر نشرها حتى اليوم السبت بحسب الوكالة، "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ؛ قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا".
 
وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو بمناسبة الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".


العلاقة مع ترامب
 
من جهة أخرى، نشرت الرئاسة الأوكرانية اليوم بيانا أشاد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي باللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب قبل أسبوع في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرانشيسكو، ووصفه بأنه اللقاء الأفضل حتى الآن رغم قصر مدته.
 
وقال زيلينسكي إن ترامب بدأ برؤية الأمور بشكل مختلف قليلا عقب اللقاء، ووصف اتفاقية المعادن النادرة المبرمة مع الولايات المتحدة بأنها مفيدة للطرفين.

وأضاف أنه وترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام، مكررا رفضه هدنة قصيرة.

وقال أيضا إن قضية العقوبات على روسيا أثيرت خلال الاجتماع، وإن رد الرئيس الأميركي كان قويا، بحسب تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي انتقد مرارا نظيره الأوكراني واتهمه بعدم الاستجابة للمساعي التي يقوم بها من أجل التوصل إلى تسوية للصراع بين كييف وموسكو، بيد أنه شكك خلال لقائه زيلينسكي بالفاتيكان في رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتفاوض، ملوحا بعقوبات أشد على موسكو، وذلك عقب هجمات روسية دامية على أوكرانيا.

وفي نهاية شباط الماضي، وقعت مشادة حادة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، وذلك بسبب خلاف بينهما حول سبل إنهاء الحرب. (الجزيرة نت)
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