22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رئيس أوكرانيا يحذر "القادة الأجانب".. ماذا قال؟
Lebanon 24
03-05-2025
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أن بلاده لا تضمن أمن
القادة
الأجانب الذين سيزورون
موسكو
في التاسع من أيار الجاري للمشاركة في احتفال
روسيا
بيوم النصر، مشيرا إلى احتمال وقوع حوادث أمنية.
Advertisement
ونقلت وكالة الصحافة
الفرنسية
عن
زيلينسكي
قوله، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة وحُظر نشرها حتى اليوم السبت بحسب الوكالة، "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ؛ قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا".
وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو بمناسبة الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".
العلاقة مع
ترامب
من جهة أخرى، نشرت الرئاسة
الأوكرانية
اليوم بيانا أشاد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي باللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي
دونالد ترامب
قبل أسبوع في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرانشيسكو، ووصفه بأنه اللقاء الأفضل حتى الآن رغم قصر مدته.
وقال زيلينسكي إن ترامب بدأ برؤية الأمور بشكل مختلف قليلا عقب اللقاء، ووصف اتفاقية
المعادن
النادرة المبرمة مع
الولايات المتحدة
بأنها مفيدة للطرفين.
وأضاف أنه وترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بين
أوكرانيا
وروسيا هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام، مكررا رفضه هدنة قصيرة.
وقال أيضا إن قضية
العقوبات
على روسيا أثيرت خلال الاجتماع، وإن رد الرئيس الأميركي كان قويا، بحسب تعبيره.
وكان الرئيس الأميركي انتقد مرارا نظيره الأوكراني واتهمه بعدم الاستجابة للمساعي التي يقوم بها من أجل التوصل إلى تسوية للصراع بين
كييف
وموسكو، بيد أنه شكك خلال لقائه زيلينسكي بالفاتيكان في رغبة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بالتفاوض، ملوحا بعقوبات أشد على موسكو، وذلك عقب هجمات روسية دامية على أوكرانيا.
وفي نهاية شباط الماضي، وقعت مشادة حادة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في
البيت الأبيض
، وذلك بسبب خلاف بينهما حول سبل إنهاء الحرب.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
بولتون ينتقد "رسوم ترامب".. ماذا قال؟
Lebanon 24
بولتون ينتقد "رسوم ترامب".. ماذا قال؟
03/05/2025 19:54:17
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"خائفون".. ماذا قال إسرائيليون عن لبنان؟
Lebanon 24
"خائفون".. ماذا قال إسرائيليون عن لبنان؟
03/05/2025 19:54:17
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"خيانة للجنود".. ماذا قال قادة إسرائيليون سابقون عن تجدد حرب غزة؟
Lebanon 24
"خيانة للجنود".. ماذا قال قادة إسرائيليون سابقون عن تجدد حرب غزة؟
03/05/2025 19:54:17
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تحذر من أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا
Lebanon 24
روسيا تحذر من أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا
03/05/2025 19:54:17
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟
Lebanon 24
تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟
12:37 | 2025-05-03
03/05/2025 12:37:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا
12:14 | 2025-05-03
03/05/2025 12:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرسُ "القصر".. من هي "قوات الأمن العام" السورية الجديدة؟
Lebanon 24
تحرسُ "القصر".. من هي "قوات الأمن العام" السورية الجديدة؟
12:00 | 2025-05-03
03/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا مصابا.. فيديو جديد لأسير إسرائيلي عند "حماس"
Lebanon 24
بدا مصابا.. فيديو جديد لأسير إسرائيلي عند "حماس"
11:19 | 2025-05-03
03/05/2025 11:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. العثور على جثة الذراع الأيمن لرستم غزالي
Lebanon 24
تعرّض لإطلاق نار.. العثور على جثة الذراع الأيمن لرستم غزالي
11:00 | 2025-05-03
03/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
21:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
03:00 | 2025-05-03
03/05/2025 03:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:37 | 2025-05-03
تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟
12:14 | 2025-05-03
بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا
12:00 | 2025-05-03
تحرسُ "القصر".. من هي "قوات الأمن العام" السورية الجديدة؟
11:19 | 2025-05-03
بدا مصابا.. فيديو جديد لأسير إسرائيلي عند "حماس"
11:00 | 2025-05-03
تعرّض لإطلاق نار.. العثور على جثة الذراع الأيمن لرستم غزالي
11:00 | 2025-05-03
"إسرائيل" مهدّدة بالدمار.. مقال إسرائيلي يعلن "المسؤول"!
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 19:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24