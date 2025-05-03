رئيس أوكرانيا يحذر "القادة الأجانب".. ماذا قال؟

أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده لا تضمن أمن الأجانب الذين سيزورون في التاسع من أيار الجاري للمشاركة في احتفال بيوم النصر، مشيرا إلى احتمال وقوع حوادث أمنية.

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ونقلت وكالة الصحافة عن قوله، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الجمعة وحُظر نشرها حتى اليوم السبت بحسب الوكالة، "لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ؛ قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا".

وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو بمناسبة الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية: "لا يمكننا تحمل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم".





العلاقة مع

من جهة أخرى، نشرت الرئاسة اليوم بيانا أشاد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي باللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي قبل أسبوع في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرانشيسكو، ووصفه بأنه اللقاء الأفضل حتى الآن رغم قصر مدته.

وقال زيلينسكي إن ترامب بدأ برؤية الأمور بشكل مختلف قليلا عقب اللقاء، ووصف اتفاقية النادرة المبرمة مع بأنها مفيدة للطرفين.



وأضاف أنه وترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بين وروسيا هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام، مكررا رفضه هدنة قصيرة.



وقال أيضا إن قضية على روسيا أثيرت خلال الاجتماع، وإن رد الرئيس الأميركي كان قويا، بحسب تعبيره.



وكان الرئيس الأميركي انتقد مرارا نظيره الأوكراني واتهمه بعدم الاستجابة للمساعي التي يقوم بها من أجل التوصل إلى تسوية للصراع بين وموسكو، بيد أنه شكك خلال لقائه زيلينسكي بالفاتيكان في رغبة بالتفاوض، ملوحا بعقوبات أشد على موسكو، وذلك عقب هجمات روسية دامية على أوكرانيا.



وفي نهاية شباط الماضي، وقعت مشادة حادة بين الرئيسين الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في ، وذلك بسبب خلاف بينهما حول سبل إنهاء الحرب. (الجزيرة نت)