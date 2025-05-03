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مصدر يكشف: إعتقال طلال ناجي في سوريا

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:19
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أكد مصدر اعتقال طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة، في سوريا.
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ولم تصدر حتى اللحظة بيانات رسمية صادرة عن الجبهة الشعبية أو الدولة السورية، بشأن الأمر. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
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