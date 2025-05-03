بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة

📹 بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، إنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في توجيه الضربة.
وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما… pic.twitter.com/Dmr6VrG813
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 3, 2025
📹 بوتين يكشف عن رغبته بـ"توجيه ضربة" لكنه يقاوم ذلك
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، إنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في توجيه الضربة.
وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما… pic.twitter.com/Dmr6VrG813