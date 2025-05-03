بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة

ذكر ، أنه على الرغم من برودة أعصابه، إلا أنه يشعر دائما برغبة في "ردّ الصاع صاعين وتوجيه الضربة".

وقال ممازحاً خلال ردّه على سؤال الصحافي ، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة". (سبوتنيك)