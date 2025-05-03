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عربي-دولي

بالفيديو... بوتين لصحافيّ: دائماً أشعر بأنني أُريد توجيه ضربة

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:26
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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه على الرغم من برودة أعصابه، إلا أنه يشعر دائما برغبة في "ردّ الصاع صاعين وتوجيه الضربة".
 
 
وقال بوتين ممازحاً خلال ردّه على سؤال الصحافي بافيل زاروبين، حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: "دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة". (سبوتنيك)
 
 
 
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