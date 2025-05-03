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عربي-دولي

بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:14
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نشر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مشاهد للغارات التي شنها سلاح الجو، ليل الجمعة السبت، على سوريا والتي أشرف عليها قائدا سلاح الجو والقيادة الشمالية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الجيش هاجم الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا، ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو".
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وأضاف: "سيواصل الجيش العمل ليتمتع بحرية العمل الجوي وذلك بهدف تحقيق مهامه ولإزالة كل تهديد في المنطقة".

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