بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا

#عاجل مشاهد من الليلة الماضية على سوريا والتي أشرف عليها قائداً سلاح الجو والقيادة الشمالية



🔴 هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية على عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو.



🔴 سيواصل جيش… pic.twitter.com/SjAPgYjeXb