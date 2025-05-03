بالفيديو.. شاهدوا لحظة القصف الإسرائيلي على سوريا

#عاجل مشاهد من الغارات الليلة الماضية على سوريا والتي أشرف عليها قائداً سلاح الجو والقيادة الشمالية
🔴 هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية على عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو.
🔴 سيواصل جيش… pic.twitter.com/SjAPgYjeXb
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 3, 2025
#عاجل مشاهد من الغارات الليلة الماضية على سوريا والتي أشرف عليها قائداً سلاح الجو والقيادة الشمالية
🔴 هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية من خلال 12 طائرة حربية على عشرات من البنى التحتية والوسائل القتالية في أنحاء سوريا ومن بينها مدافع ضد طائرات ومنصة صواريخ أرض-جو.
🔴 سيواصل جيش… pic.twitter.com/SjAPgYjeXb