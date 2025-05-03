تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن

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أصدر الرئاسي في اليمن قرارا، اليوم السبت، بتعيين سالم صالح ، رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل .وقضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، -الذي نشرته الرسمية (سبأ) باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في . (العربية)