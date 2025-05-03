Advertisement

عربي-دولي

تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن

Lebanon 24
03-05-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1355383-638819073051034558.png
Doc-P-1355383-638819073051034558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا، اليوم السبت، بتعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك، رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل أحمد عوض بن مبارك.
Advertisement

وقضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي -الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تعيين صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء في اليمن
lebanon 24
04/05/2025 10:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيرًا للأمن القومي
lebanon 24
04/05/2025 10:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الحكومة وافقت بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء إعادة تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي
lebanon 24
04/05/2025 10:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": الحكومة توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي رغم معارضة المستشارة القضائية
lebanon 24
04/05/2025 10:48:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-05-04
02:37 | 2025-05-04
02:05 | 2025-05-04
01:10 | 2025-05-04
00:30 | 2025-05-04
23:42 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24