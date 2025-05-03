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عربي-دولي

زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:27
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 أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم الأحد، بأن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية تكساس غرب الولايات المتحدة الأميركية.
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وأفاد خبراء الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 01:47 بالتوقيت العالمي (04:47 بتوقيت موسكو) على مسافة 185 كيلومترا غرب مدينة أوديسا الأميركية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 115 ألف شخص.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق ثمانية كيلومترات، فيما لم تتوفر معلومات حتى الآن عن احتمال وقوع ضحايا أو أضرار. (روسيا اليوم)
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