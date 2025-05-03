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عربي-دولي

من هو رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 23:42
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أصدرت السلطات في دمشق، قرارا يقضي بتعيين حسين عبد الله السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية يوم السبت.
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وحسين السلامة من مواليد بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ولد عام 1984، وأنهى دراسته الثانوية في دير الزور ثم تخرّج من معهد المراقبين الفنيين، قبل أن يحصل على دبلوم في الإدارة والاقتصاد.

تولى عدة مناصب إدارية في المنطقة الشرقية والشمال السوري وانضم إلى الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام".

تم تكليف السلامة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2025، بإدارة محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة، لكنه أعلن استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه مفضلا العودة إلى العمل العسكري نتيجة تعقيدات الواقع العشائري والإداري في الشرق السوري وفق تقارير صحفية محلية.

وبعد توقيع اتفاق شراكة بين الحكومة السورية وقسد عينه الرئيس السوري "أحمد الشرع" لقيادة لجنة تضم 5 أعضاء.

ويعد حسين السلامة شخصية بارزة في المشهدين السياسي والعسكري السوري ولا سيما في المنطقة الشرقية.

ويتميز بسجل حافل في العمل القيادي والميداني إلى جانب مشاركته في صياغة التحولات المفصلية التي شهدتها سوريا خلال الثورة وبعدها. (روسيا اليوم)
 
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