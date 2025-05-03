من هو رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟

Advertisement

أصدرت السلطات في ، قرارا يقضي بتعيين السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، وذلك وفق ما أفادت وسائل إعلام يوم السبت.وحسين السلامة من مواليد بلدة الشحيل الشرقي، ولد عام 1984، وأنهى دراسته الثانوية في دير ثم تخرّج من معهد المراقبين الفنيين، قبل أن يحصل على دبلوم في الإدارة والاقتصاد.تولى عدة مناصب إدارية في والشمال السوري وانضم إلى الجناح العسكري في " ".تم تكليف السلامة بعد سقوط نظام في كانون الأول 2025، بإدارة محافظات دير الزور، ، والحسكة، لكنه أعلن استقالته بعد أقل من شهر على تعيينه مفضلا العودة إلى العمل العسكري نتيجة تعقيدات الواقع العشائري والإداري في الشرق السوري وفق تقارير صحفية محلية.وبعد توقيع اتفاق شراكة بين الحكومة وقسد عينه الرئيس السوري " " لقيادة لجنة تضم 5 أعضاء.ويعد حسين السلامة شخصية بارزة في المشهدين السياسي والعسكري السوري ولا سيما في المنطقة الشرقية.ويتميز بسجل حافل في العمل القيادي والميداني إلى جانب مشاركته في صياغة التحولات المفصلية التي شهدتها خلال وبعدها. (روسيا اليوم)