معركة جوية كادت أن تشتعل بين تركيا وإسرائيل فوق سوريا.. صحيفة تكشف ما حصل

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أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، الأحد، بأن المقاتلات التي أغارت قرب في الأسبوع المنصرم، ومقاتلات تركية، تجنبت مواجهة جوية للمرة الأولى بأجواء .وقالت الصحيفة، إنه خلال الغارة الإسرائيلية قرب الرئاسي في دمشق ، أفادت التقارير أن طائرات مقاتلة تركية نفذت طلعات استطلاعية في المنطقة التي كانت تحلق فيها الطائرات الإسرائيلية.وأفادت التقارير أن أرسلت إشارات تحذيرية إلى الطائرات الإسرائيلية باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بها، وتم إجراء اتصال لاسلكي قصير بين الطائرات، مما سمح للجانبين بتجنب المواجهة.وأفادت قناة N12 نقلا عن موقع سوزجو، وهو موقع إلكتروني معارض، أن طائرات مقاتلة تركية اخترقت المجال الجوي السوري خلال غارة إسرائيلية واسعة النطاق، وأصدرت "رسائل تحذيرية" للطائرات الإسرائيلية التي استهدفت قوات تابعة لتركيا.وشنت فجر الجمعة 2 أيار غارة جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة دمشق، في تصعيد غير مسبوق وصفته مصادر حقوقية وإعلامية بأنه "رسالة تحذير" مباشرة للإدارة السورية الجديدة. (روسيا اليوم)