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عربي-دولي
معركة جوية كادت أن تشتعل بين تركيا وإسرائيل فوق سوريا.. صحيفة تكشف ما حصل
Lebanon 24
04-05-2025
|
08:17
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أفادت صحيفة جيروزاليم بوست، الأحد، بأن المقاتلات
الإسرائيلية
التي أغارت قرب
القصر الرئاسي
في
دمشق
الأسبوع المنصرم، ومقاتلات تركية، تجنبت مواجهة جوية للمرة الأولى بأجواء
سوريا
.
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وقالت الصحيفة، إنه خلال الغارة الإسرائيلية قرب
القصر
الرئاسي في دمشق
ليلة الخميس
، أفادت التقارير أن طائرات مقاتلة تركية نفذت طلعات استطلاعية في المنطقة التي كانت تحلق فيها الطائرات الإسرائيلية.
وأفادت التقارير أن
طائرات إف-16
التركية
أرسلت إشارات تحذيرية إلى الطائرات الإسرائيلية باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بها، وتم إجراء اتصال لاسلكي قصير بين الطائرات، مما سمح للجانبين بتجنب المواجهة.
وأفادت قناة N12
العبرية
نقلا عن موقع سوزجو، وهو موقع إلكتروني
تركي
معارض، أن طائرات مقاتلة تركية اخترقت المجال الجوي السوري خلال غارة إسرائيلية واسعة النطاق، وأصدرت "رسائل تحذيرية" للطائرات الإسرائيلية التي استهدفت قوات تابعة لتركيا.
وشنت
إسرائيل
فجر الجمعة 2 أيار غارة جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة
السورية
دمشق، في تصعيد غير مسبوق وصفته مصادر حقوقية وإعلامية بأنه "رسالة تحذير" مباشرة للإدارة السورية الجديدة. (روسيا اليوم)
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