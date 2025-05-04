مرحلة ما بعد قصف "بن غوريون".. هل تضرب إسرائيل إيران؟

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وأعلن الجيش فتح تحقيق في أعقاب سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط ، مؤكدًا أنه تم تنفيذ عدة محاولات لاعتراضه، إلا أن بعضها فشل، ما أدى إلى سقوطه في المنطقة المستهدفة وإصابة عدد من الأشخاص بشظاياه.وتبن الحوثي الهجوم، معلنة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي باتجاه ، وقالت إن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة"، معتبرة أن العملية تمثل "تحذيرًا متجددًا لشركات الطيران العالمية بأن المطار غير آمن".ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، رامي أبو زبيدة، أن " تعتبر ميليشيا الحوثي ذراعًا مباشرة لإيران، وأن هذا الهجوم يُعد استهدافًا إيرانيًا بالوكالة".وأضاف أبو زبيدة لـ"إرم نيوز"، أن "أي هجوم إسرائيلي مباشر على إيران يحمل مخاطر كبيرة، إذ سيكون الرد متوقعًا من خلال ضربات صاروخية أو استهداف القواعد في المنطقة".وأشار إلى أن " لا تُبدي دعمًا واضحًا لمثل هذا الرد في الوقت الراهن، وواشنطن تسعى، مع زيارة المرتقبة إلى المنطقة، إلى احتواء التوتر"، لافتًا إلى أن "الحرب الشاملة مع إيران ستكون مكلفة سياسيًا وعسكريًا، خاصة في ظل رغبة في تحجيم الصراع في ".وتابع: "أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفجير الوضع الإقليمي، في ظل اشتعال جبهة غزة والتوتر القائم في كل من واليمن"، مؤكدًا أن "الغضب الإسرائيلي كبير تجاه هذه الضربة المؤثرة، وهناك اتهامات بدور إيراني مباشر، لكن من المستبعد تنفيذ رد عسكري إسرائيلي مباشر على في المدى القريب".وشدد أبو زبيدة على أن "أي عمل عسكري مباشر ضد إيران يتطلب غطاءً أميركيًا، أو تصعيدًا نوعيًا من جانب الحوثيين"، مرجحًا أن "ترد إسرائيل على الحوثيين بشكل مباشر عبر ضربات دقيقة لمواقعهم العسكرية، أو من خلال عمليات إلكترونية".ومن جانبه، يرى الخبير في الشؤون الإقليمية، رفيق أبو هاني، أن "إسرائيل ستميل إلى تنفيذ رد محدود يستهدف الحوثي، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "أي هجوم ضد إيران سيكون غير مباشر، وربما غير معلن".وأوضح أبو هاني، لـ"إرم نيوز"، أن "الزيارة المرتقبة للرئيس ترامب تدفع مختلف الأطراف إلى تجنب التصعيد، بما في ذلك على جبهات غزة واليمن، للحفاظ على الهدوء وضمان نجاح الزيارة سياسيًا وإعلاميًا".وأضاف: "من المرجّح أن تحاول إسرائيل توجيه ضربات غير مباشرة لأهداف إيرانية، في ظل موقف الرافض لأي مواجهة مباشرة مع طهران، خاصة وأن هناك محادثات جارية بين الجانبين".وأشار إلى أن "أي تصعيد إسرائيلي قد يضر بالمفاوضات الجارية بشأن البرنامج الإيراني، ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر، وهو ما لا تريده ، التي تبدو جادة في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران". (ارم نيوز)