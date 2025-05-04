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عربي-دولي

ترامب يحسمها: هدف المفاوضات التفكيك الكامل لنووي إيران

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:28
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وسط الغموض الذي لا يزال يلف موعد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيرن والولايات المتحدة، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الهدف وراء المحادثات هو التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي.
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إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة "أن بي سي" اليوم الأحد أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات الإيرانية لبرنامج نووي مدني.

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقا إلى حروب عسكرية".
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أوضح في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، ولا تتفاوض من منطلق ضعف.
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