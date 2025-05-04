ترامب يحسمها: هدف المفاوضات التفكيك الكامل لنووي إيران

وسط الغموض الذي لا يزال يلف موعد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيرن والولايات المتحدة، أكد الرئيس الأميركي، ، أن الهدف وراء المحادثات هو التفكيك الكامل لبرنامج .

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إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة " " اليوم الأحد أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات لبرنامج نووي مدني.



لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقا إلى حروب عسكرية".

وكان ، أوضح في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، ولا تتفاوض من منطلق ضعف.