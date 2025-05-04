إجلاء نحو 1800 سائح من البتراء... السيول حاصرتهم!

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أجلت السلطات ، اليوم الأحد، نحو 1800 سائح أجنبي من مدينة الأثرية بعد أن حاصرتهم السيول.وقال مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا يزن محادين ان "كوادر الإنقاذ في سلطة إقليم البترا والدفاع المدني أجلت الأحد مئات السياح في البترا من دون تسجيل أي إصابات، بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم".واضاف إن "عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم".وأكد محادين "عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم"، مشيرا إلى ان "السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري ظهر اليوم ضمانا لسلامة السياح".وكانت قد بثت إدارة مقطع فيديو يظهر هطول السيول من حول المدينة الأثرية وتجمع السياح عند باب الخزنة، أشهر موقع في المدينة الأثرية، تمهيدا لإجلائهم.وشهدت مدينة البتراء تساقطا غزيرا للأمطار جراء تأثر بمنخفض جوي أثر خصوصا على مناطقها الجنوبية، مما أدى إلى تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.وهذه ليست المرة الأولى يتم فيها إجلاء سياح من هذا الموقع الأثري خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للعلماء، أصبحت الأمطار الغزيرة وغيرها من الجوية المتطرفة أكثر تواترا وشدة بسبب التغير المناخي.