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عربي-دولي
من إسرائيل إلى أوكرانيا.. واشنطن ستنقل أنظمة باتريوت
Lebanon 24
04-05-2025
|
16:56
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نقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين انه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز
باتريوت
، كان متمركزا
في إسرائيل
، إلى
أوكرانيا
بعد تجديده.
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وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن حلفاء
الولايات المتحدة
الغربيون يناقشون لوجستيات تقديم
ألمانيا
أو
اليونان
نظاما آخر.
ورفض المسؤولون، التحدث عن وجهة نظر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن قرار نقل المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم
مجلس الأمن القومي
التابع للبيت الأبيض،
جيمس هيويت
، إن المجلس لا يقدم تفاصيل حول قوة أنظمة الدفاع ومواقعها.
وأضاف: "لقد كان
الرئيس ترامب
واضحا: إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتل".
وقالت
وزارة الدفاع
الأميركية في بيان إنها "تواصل توفير المعدات لأوكرانيا المعتمدة مسبقا".
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