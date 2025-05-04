من إسرائيل إلى أوكرانيا.. واشنطن ستنقل أنظمة باتريوت

Advertisement

نقلت صحيفة " تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين انه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز ، كان متمركزا ، إلى بعد تجديده.وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن حلفاء الغربيون يناقشون لوجستيات تقديم أو نظاما آخر.ورفض المسؤولون، التحدث عن وجهة نظر الرئيس الأميركي بشأن قرار نقل المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا.وقال المتحدث باسم التابع للبيت الأبيض، ، إن المجلس لا يقدم تفاصيل حول قوة أنظمة الدفاع ومواقعها.وأضاف: "لقد كان واضحا: إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتل".وقالت الأميركية في بيان إنها "تواصل توفير المعدات لأوكرانيا المعتمدة مسبقا".