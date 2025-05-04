بعد استهداف مطار بن غوريون.. إيران ترد على اتهامات إسرائيل بشأن دعم الحوثيين

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ردّت ، مساء الأحد، على اتهامات إسرائيلية بضلوع في دعم جماعة ، عقب الهجوم الذي استهدف مطار بن غوريون قرب ، نافية أي علاقة لها بالعملية، ومنددة في الوقت نفسه بـ"الاعتداءات العسكرية الأميركية على اليمن".وأكدت الخارجية في بيان أن "الادعاءات تهدف إلى خلق ذرائع لزعزعة الأمن في المنطقة"، مشددة على أن "ما يقوم به اليمنيون هو قرار مستقل نابع من مشاعر التضامن الإنساني والإسلامي مع الشعب الفلسطيني".وأضاف البيان أن "ربط هذه العمليات بطهران ما هو إلا محاولة مضللة للتغطية على جرائم في ، ولتبرير السياسات الإسرائيلية والأميركية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في غرب ".وحذّرت طهران من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات العسكرية الأميركية على اليمن"، معتبرة إياها "انتهاكًا صارخًا لميثاق ومبادئ القانون الدولي"، كما حمّلت وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد تشهده المنطقة.وفي السياق نفسه، جدّدت طهران تأكيد موقفها الثابت بشأن "ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مشددة على أن "السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة هو وقف المجازر في فلسطين المحتلة".وكان قد توعّد، في وقت سابق من ، بالرد على جماعة الحوثي و"أربابها الإيرانيين"، بعد سقوط صاروخ باليستي أُطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون، دون أن تنجح أنظمة الدفاع في اعتراضه.وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة نفّذت "عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأصاب هدفه بدقة".على إثر ذلك، أعلنت عدة شركات طيران دولية، منها لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والنمساوية، والهندية، والإيطالية، وطيران ، عن إلغاء رحلاتها المقررة إلى تل أبيب يوم الأحد، بحسب ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية. (ارم نيوز)