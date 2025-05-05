Advertisement

إقتصاد

في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.. باكستان توسع حظرها التجاري مع الهند

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1355885-638820279233166682.jpg
Doc-P-1355885-638820279233166682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت باكستان الأحد، عن توسيع حظرها التجاري مع الهند ليشمل ليس فقط التبادل المباشر، بل أيضا عبور وتصدير السلع الهندية من خلال دول ثالثة، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.
Advertisement
 
وأصدرت وزارة التجارة الباكستانية قرارا رسميا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع ذات منشأ هندي عبر الأراضي الباكستانية، حتى إذا كانت قادمة من أو متجهة إلى دول أخرى عن طريق البحر أو البر أو الجو.

كما شمل الحظر أيضا البضائع الهندية التي تمر عبر باكستان إلى وجهات ثالثة، أو تلك التي تستوردها دول أخرى من الهند عبر الأراضي الباكستانية.

واستثنى القرار فقط الشحنات التي تم شحنها أو إصدار مستنداتها قبل تاريخ سريان الحظر، حيث ستسمح السلطات بمرورها وفق الشروط السابقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
باكستان تُحذر: الحرب مع الهند ستكون مدمرة للبلدين
lebanon 24
05/05/2025 10:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تحظر الواردات من باكستان
lebanon 24
05/05/2025 10:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نأمل التوصل لحل بين الهند وباكستان قبل أن تتطور الأمور إلى حرب بين البلدين
lebanon 24
05/05/2025 10:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد جديد: الجيش الإسرائيلي يوسّع هجومه البري شمال غزة
lebanon 24
05/05/2025 10:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:04 | 2025-05-05
02:55 | 2025-05-05
02:22 | 2025-05-05
01:10 | 2025-05-05
00:55 | 2025-05-05
00:54 | 2025-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24