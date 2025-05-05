في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.. باكستان توسع حظرها التجاري مع الهند

أعلنت باكستان الأحد، عن توسيع حظرها التجاري مع ليشمل ليس فقط التبادل المباشر، بل أيضا عبور وتصدير السلع من خلال دول ثالثة، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.

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وأصدرت الباكستانية قرارا رسميا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع ذات منشأ هندي عبر الأراضي الباكستانية، حتى إذا كانت قادمة من أو متجهة إلى دول أخرى عن طريق البحر أو البر أو الجو.



كما شمل الحظر أيضا البضائع الهندية التي تمر عبر باكستان إلى وجهات ثالثة، أو تلك التي تستوردها دول أخرى من الهند عبر الأراضي الباكستانية.



واستثنى القرار فقط الشحنات التي تم شحنها أو إصدار مستنداتها قبل تاريخ سريان الحظر، حيث ستسمح السلطات بمرورها وفق الشروط السابقة. (روسيا اليوم)