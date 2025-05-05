نتنياهو "محبط من ترامب".. تقرير إسرائيلي يكشف

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وبحسب ما نشرته صحيفة " اليوم"، الأحد، فإن أبلغ مساعديه "سرا" أن يعبر عن المواقف الصحيحة، لا سيما بشأن وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية، إلا أن "تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال". كشف تقرير صحفي أن "يشعر بالإحباط" من سياسات الرئيس الأميركي في .وبحسب ما نشرته صحيفة " اليوم"، الأحد، فإن أبلغ مساعديه "سرا" أن يعبر عن المواقف الصحيحة، لا سيما بشأن وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية، إلا أن "تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال".

وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو "قلق من دعم ترامب للرئيس في محاولاته لتوسيع نفوذه في سوريا، رغم أن ترامب في الوقت نفسه يمنح إسرائيل حرية التصرف هناك".

كما عبر نتنياهو عن قلقه من قرار ترامب فتح نافذة المحادثات النووية مع ، ومن "التنازلات" التي يُعتقد أن قدمتها من دون مقابل حقيقي، وفق وجهة نظر إسرائيل.

ووفقا لما ذكرته "إسرائيل اليوم"، يشعر نتنياهو بالقلق أيضا من إقالة الأميركي السابق . (سكاي نيوز عربية)