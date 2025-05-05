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عربي-دولي

نتنياهو "محبط من ترامب".. تقرير إسرائيلي يكشف

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:54
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كشف تقرير صحفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يشعر بالإحباط" من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.
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وبحسب ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأحد، فإن نتنياهو أبلغ مساعديه "سرا" أن ترامب يعبر عن المواقف الصحيحة، لا سيما بشأن سوريا وإيران، خلال الاجتماعات الثنائية، إلا أن "تصرفاته على الأرض لا تعكس تلك الأقوال".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو "قلق من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولاته لتوسيع نفوذه في سوريا، رغم أن ترامب في الوقت نفسه يمنح إسرائيل حرية التصرف هناك".
 
كما عبر نتنياهو عن قلقه من قرار ترامب فتح نافذة المحادثات النووية مع إيران، ومن "التنازلات" التي يُعتقد أن الإدارة الأميركية قدمتها من دون مقابل حقيقي، وفق وجهة نظر إسرائيل.
 
ووفقا لما ذكرته "إسرائيل اليوم"، يشعر نتنياهو بالقلق أيضا من إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز. (سكاي نيوز عربية) 
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