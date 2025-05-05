خطة إسرائيلية جديدة لاحتلال غزة توقع خلافاً بين زامير وبن غفير

رغم موافقة الأمني بالإجماع، مساء أمس الأحد، على توسيع الهجوم في ، شهدت الجلسة مشادة بين إيال زامير، ووزير المتطرف إيتمار .

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فقد انتقد زامير بشدة بن غفير والوزيرة اليمينية المتطرفة أوريت ، وقال له "أنت لا تفهم ما تقوله.. أنت تعرضنا جميعا للخطر"، في إشارة إلى مطالبة الوزير المتطرف باستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات والطعام إلى القطاع الفلسطيني المدمر، واحتلاله بشكل تام.



كما أشار زامير إلى أنه لا يمكن للقوات "تجويع قطاع غزة" لما سينعكس سلباً على أمن الجنود، معتبرا أن تصريحات بن غفير خطيرة.



لتتدخل هنا المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وتؤكد أن ملزمة قانوناً بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

إلا أن بن غفير تمسك برأيه قائلا: "هناك ما يكفي من الطعام. لا أفهم منذ متى يجب علينا أن نقدم المساعدة تلقائيًا لأي شخص يقاتل ضدنا.. أين ورد هذا بالضبط في القانون الدولي؟".

رغم تلك المشادة، أكد مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن والأمني صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس الأركان في غزة بهدف "هزيمة واستعادة الأسرى الإسرائيليين"، وهو ما يتوافق تماما مع ما قاله سابقاً.



كما أوضح أن "الحكومة وافقت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية من قبل الجيش – إذا لزم الأمر –ما من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم".

في حين أبدى زامير اعتراضه على توزيع المساعدات من قبل الجيش، ما قد يعرض سلامته للخطر.



إلى ذلك، تضمنت الخطة التي أقرت، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي بشكل نهائي، ونقل إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضدها، وفق ما أكد المصدر الإسرائيلي.

وقد أثنى خلال المناقشة على تلك الخطة، معتبرا أنها جيدة، و"يمكن أن تحقق الهدفين المطلوبين، وهما هزيمة حماس وإعادة الرهائن".



كما اعتبر أنها "تختلف عن سابقاتها، إذ نقلت الجيش الإسرائيلي من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها"، وفق تعبيره.



أتت موافقة الكابينة بعد يوم من إعلان الإسرائيلي أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.



يذكر أن إسرائيل تسيطر بالفعل على ما يقرب من ثلث القطاع، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات التي منعت دخولها منذ الماضي



في حين دافعت إسرائيل عن حصارها مئات آلاف في غزة، قائلة إن حماس تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمقاتليها أو بيعها، ما نفته الحركة جملة وتفصيلا.