ترامب: تيك توك سيكون "محميًا".. والمهلة قابلة للتمديد

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لفت الرئيس الأميركي إلى أنه قد يمدد المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" لاستكمال صفقة بيع عمليات تطبيق "تيك توك" داخل ، ملمحًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك.وفي مقابلة مع شبكة " "، عبّر عن رغبته في إنجاز الصفقة، قائلاً: "أود أن أرى هذا الاتفاق يكتمل"، مضيفاً أنه يُكنّ إعجابًا كبيرًا بالتطبيق الذي ساعده، بحسب تعبيره، في جذب دعم الناخبين الشباب خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. وقال: "تيك توك تطبيق مثير للغاية... وسيكون محميًا".وكان ترامب قد مدّد في نيسان الماضي، وللمرة الثانية، المهلة النهائية التي حددها القانون لفصل عمليات "تيك توك" في السوق الأميركية، في وقت لا تزال الصفقة المتوقعة مطروحة للنقاش.يُذكر أن مصير "تيك توك" في الولايات المتحدة لا يزال غير محسوم منذ صدور قانون عام 2024، أقرّه بغالبية من الحزبين، ويفرض على "بايت دانس" تصفية استثماراتها في التطبيق بحلول 19 حزيران المقبل.ويُستخدم "تيك توك" من قِبل نحو 170 مليون أميركي، ما يجعله من أكثر التطبيقات شعبية في البلاد. (العربية)