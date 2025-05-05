في الولايات المتحدة.. وفاة 216 طفلا بموسم الإنفلونزا هذا العام

أفاد تقرير اتحادي صدر أمس الجمعة بأن موسم الإنفلونزا في هذا العام شهد وفاة أكبر عدد من الأطفال منذ تفشي وباء إنفلونزا الخنازير قبل 15 عاما.

Advertisement

وأعلنت منها تسجيل 216 حالة وفاة بين الأطفال، بزيادة عن الرقم الماضي والذي بلغ 207 حالات. وهي أعلى حصيلة منذ وباء الإنفلونزا العالمي "اتش 1 ان 1" في موسم 2009- 2010.



ويعد هذا العدد، مرتفعا بشكل مذهل، نظرا لأن موسم الإنفلونزا لا يزال مستمرا، في حين أن عدد الوفيات النهائي للأطفال في موسم الإنفلونزا 2023-2024 لم يتم إحصاؤه حتى فصل الخريف.



، من : "هذا العدد الذي لدينا الآن هو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي، وعندما يتم الإعلان عن نهاية الموسم، ويقومون بتجميع كل البيانات، فمن المؤكد أنه سيرتفع".



وأشار إلى انخفاض معدل التطعيم ضد الإنفلونزا بين الأطفال الأمريكيين من حوالي 64% قبل خمسة أعوام إلى 49% هذا الموسم. (روسيا اليوم)