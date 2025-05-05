جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران

Advertisement

وقال المتحدث باسم ، اسماعيل بقائي إن موقفنا ثابت في المفاوضات ولن يتغير، وإيران ملتزمة بحقها في استخدام الطاقة النووية.وكشف المتحدث أنه جرى إلغاء الاجتماع مع " " الأوروبية عقب تأجيل المحادثات غير المباشرة مع ، مشددا على استعداد بلاده لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بانتظار إعلان الطرف .من جهة أخرى، قال المتحدث إن هي القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة والشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.وعلى صعيد آخر، لفت المتحدث إلى أن زيارة إلى باكستان تأتي في إطار المشاورات الوثيقة والمستمرة مع دول الجوار، مؤكدا أن لدى طهران علاقات وثيقة ومشاورات مستمرة مع باكستان.وأكد أن الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا، ستكون على جدول أعمال زيارة ، حيث من المقرر أن يعقد عراقجي أيضا اجتماعات مع رئيس الوزراء ورئيس باكستان. (روسيا اليوم)