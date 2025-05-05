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عربي-دولي
جديد المحادثات الأميركية الإيرانية.. هذا ما كشفته طهران
Lebanon 24
05-05-2025
|
05:32
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كشفت
وزارة الخارجية الإيرانية
اليوم الاثنين، عن استعداد
طهران
لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع
واشنطن
، مؤكدة في المقابل الالتزام بحق
إيران
في استخدام الطاقة النووية.
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وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الإيرانية
، اسماعيل بقائي إن موقفنا ثابت في المفاوضات ولن يتغير، وإيران ملتزمة بحقها في استخدام الطاقة النووية.
وكشف المتحدث أنه جرى إلغاء الاجتماع مع "
الترويكا
" الأوروبية عقب تأجيل المحادثات غير المباشرة مع
الولايات المتحدة
، مشددا على استعداد بلاده لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بانتظار إعلان الطرف
العماني
.
من جهة أخرى، قال المتحدث إن
إسرائيل
هي القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة والشعب اليمني مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.
وعلى صعيد آخر، لفت المتحدث إلى أن زيارة
وزير الخارجية
عباس عراقجي
إلى باكستان تأتي في إطار المشاورات الوثيقة والمستمرة مع دول الجوار، مؤكدا أن لدى طهران علاقات وثيقة ومشاورات مستمرة مع باكستان.
وأكد أن
القضايا
الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا، ستكون على جدول أعمال زيارة
عراقجي
، حيث من المقرر أن يعقد عراقجي أيضا اجتماعات مع رئيس الوزراء ورئيس باكستان. (روسيا اليوم)
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