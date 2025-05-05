الحرب تقترب والسماء تستعد للمعركة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان

Advertisement

وتابع المصدر أن أطقم أسراب المقاتلات المسلحة بالكامل في القوات الأمامية في راجاستان والبنجاب على أهبة الاستعداد لمهام قتالية فورية. وقال: "يمكن استخدام مقاتلات (رافال) متعددة المهام التي تم شراؤها من والمزودة بصواريخ جو -أرض من طراز (سكالب) بمدى يزيد عن 300 كيلومتر لتنفيذ مهام قتالية".وأشارت الصحيفة إلى رفع حالة التأهب القتالي للطيران في المطارات العسكرية الهندية في ضوء القصف غير المبرر الذي شنته القوات الباكستانية ليلة الخامس من أيار في ثماني قطاعات على طول خط السيطرة بالكامل في .وقد تدهورت العلاقات الهندية الباكستانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان في باهالغام بإقليم جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي واحد. (روسيا اليوم)