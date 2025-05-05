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عربي-دولي
الحرب تقترب والسماء تستعد للمعركة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان
Lebanon 24
05-05-2025
|
06:36
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أفادت صحيفة Times of India، نقلا عن مصادر في
قيادة القوات الجوية
الهندية
بأن القوات وضعت في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع باكستان.
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وتابع المصدر أن أطقم أسراب المقاتلات المسلحة بالكامل في القوات الأمامية في راجاستان والبنجاب على أهبة الاستعداد لمهام قتالية فورية. وقال: "يمكن استخدام مقاتلات (رافال) متعددة المهام التي تم شراؤها من
فرنسا
والمزودة بصواريخ
كروز
جو -أرض من طراز (سكالب) بمدى يزيد عن 300 كيلومتر لتنفيذ مهام قتالية".
وأشارت الصحيفة إلى رفع حالة التأهب القتالي للطيران في المطارات العسكرية الهندية في ضوء القصف غير المبرر الذي شنته القوات الباكستانية ليلة الخامس من أيار في ثماني قطاعات على طول خط السيطرة بالكامل في
كشمير
.
وقد تدهورت العلاقات الهندية الباكستانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 نيسان في باهالغام بإقليم جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي واحد. (روسيا اليوم)
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