من الصين لأوروبا.. ترامب يقتل الاقتصاد العالمي

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وخفّضت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات الأسبوع الماضي أهدافها للمبيعات وراجعت خطط أعمالها وحذرت من احتمالات التسريح بينما خفّضت الاقتصادات الكبيرة توقعات النمو وسط بيانات غير مواتية.وتراهن الأسواق المالية على تراجع والصين عن الدخول في حرب تجارية شاملة وتوجه الرئيس الأمريكي لعقد اتفاقيات تجارية، لكن الضبابية بشأن كيفية نهاية ذلك الوضع باتت في حد ذاتها من العوامل المتسببة في ضغوط اقتصادية.التعريفات تضع خطط شركات السيارات المالية في دائرة الشكوقالت إيزابيل ماتيوس، كبيرة الاقتصاديين في بي.إن.بي باريبا "تشكل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية صدمة سلبية خطيرة للعالم على المدى القريب".وأضافت "الهدف النهائي للرسوم الجمركية الأميركية قد يكون أبعد من المتوقع وبمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا".وأعلنت يوم الجمعة أنها تقيم عرضا من لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 145% والرسوم المضادة بنسبة 125%. وأشارت إدارة إلى أنها قريبة من إبرام اتفاقيات تجارية مع دول منها وكوريا الجنوبية واليابان.وفي غضون ذلك خفضت شركات مثل إلكترولوكس السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية توقعاتها بينما سحبت فولفو لصناعة السيارات ولوجيتك لتصنيع أجهزة الكمبيوتر ودياجيو العملاقة للمشروبات أهدافها بسبب الضبابية.ويعد إلغاء الإعفاء الجمركي على التجارة الإلكترونية للطلبات الواردة من والتي تقل قيمتها عن 800 دولار الأسبوع الماضي ضربة قوية للعديد من الشركات الصغيرة.وتسببت الرسوم الجمركية في خفض توقعات النمو في وهولندا ومنطقة وشمال .وانكمش نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهرا في نيسان، بينما أظهرت بيانات انكماش صادرات المصانع الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.وقال اقتصاديون إن تحسن بيانات ، التي تركز على التصدير، ربما يعود إلى قيام المصانع بتسريع وتيرة أعمالها قبل تطبيق الرسوم الجمركية.وفي الوقت الحالي يصف معظم الاقتصاديين سياسات ترامب التجارية بأنها "صدمة على جانب الطلب" في الاقتصاد العالمي، وستؤدي من خلال زيادة تكلفة الواردات على الشركات والمستهلكين الأمريكيين إلى استنزاف النشاط في أماكن أخرى. (العين)